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Recette sans histamine

Marie Wittmann

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Cuisiner sans histamine n'a jamais été aussi simple... et délicieux ! Vous pensez que manger sans histamine rime avec contraintes et monotonie ? Détrompez-vous ! Dans ce livre, vous trouverez plus de 70 recettes savoureuses, variées et faciles à préparer, élaborées spécifiquement pour être pauvres en histamine. Chaque préparation a été pensée pour limiter les risques de réactions. Que vous soyez débutant en cuisine ou fin gourmet, vous pourrez enfin retrouver le plaisir de manger, tout en respectant votre santé. Mais ce n'est pas tout ! Vous y trouverez aussi une introduction claire aux mécanismes de l'histamine ainsi qu'aux bases de l'alimentation pauvre en histamine. Ce livre est bien plus qu'un recueil de recettes : c'est un véritable outil de soutien qui vous accompagnera pas à pas vers une alimentation plus sereine. Avec une approche pédagogique et bienveillante, il vous permettra de reprendre le contrôle de votre assiette, d'alléger la charge inflammatoire de votre organisme, pour retrouver une meilleure qualité de vie. Profitez également d'un cadeau bonus à l'intérieur, avec une remise exclusive sur le kit numérique HistaDiet, traitant de l'alimentation sans histamine. Faites de votre cuisine un allié pour votre santé, dès aujourd'hui !

Par Marie Wittmann
Chez Pietteur Marco

|

Auteur

Marie Wittmann

Editeur

Pietteur Marco

Genre

Autres régimes

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Recette sans histamine

Marie Wittmann

Paru le 10/06/2026

128 pages

Pietteur Marco

13,00 €

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