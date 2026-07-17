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Fun Territory Defense by the Optimistic Lord Tome 7

Maro Aoiro, Sou Akaike

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Le spectacle féerique qui a pris vie grâce à la magie de marionnettisme a réchauffé le coeur glacé d'Arte, lui redonnant le sourire et renforçant ses liens avec Van. Grâce aux efforts combinés de ses habitants, le village de Seat connaît une croissance prodigieuse. Cela attire finalement l'attention du roi du pays, qui vient en personne visiter le village ! Impressionné par les miracles produits par Van, comme les hautes murailles et les balistes construites en un clin d'oeil, il lui propose de venir travailler à la capitale, mais... " Accordez-moi la résidence permanente dans ce village ! " ... déclare Van avec audace, animé par son rêve d'une vie tranquille. Mais ses jours paisibles sont comptés, et le bruit d'une armée en marche se rapproche... Le septième tome de l'histoire fantasy de gestion de territoire, durant lequel la magie de production va secouer le pays !

Par Maro Aoiro, Sou Akaike
Chez Meian Editions

|

Auteur

Maro Aoiro, Sou Akaike

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

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Fun Territory Defense by the Optimistic Lord Tome 7

Maro Aoiro, Sou Akaike

Paru le 17/07/2026

196 pages

Meian Editions

6,95 €

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Scannez le code barre 9782385038540
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