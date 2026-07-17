Kingdom Tome 9 . Edition de luxe

L'un des seinens les plus vendus au Japon depuis 2015 (Oricon) ! Ri Boku arrive à Kanyô. Suite à une manoeuvre de Ryo Fui, chancelier de l'Etat de Qin, l'un des trois Grands Cieux, Ri Boku doit se rendre à Kanyô. Sous le feu de regards hostiles et en plein territoire ennemi, en quoi peut donc bien consister l'étonnante proposition que se prépare à faire ce stratège, vainqueur du redoutable général Oh Ki ? " En affaires, j'ai pour petite fierté de n'avoir jamais consenti de rabais sur un prix que j'avais fixé. " L'édition ultime du manga phénomène aux plus de 100 millions de tomes vendus !!