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School-Live! Tome 10

Norimitsu (Nitroplus) Kaihou

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La vie à l'école continue d'évoluer alors que les filles naviguent entre survie et espoir. Elles découvrent de nouveaux éléments sur la catastrophe qui a frappé le monde et sur les mystères qui les entourent. Ce tome se concentre sur la quête de réponses et sur l'idée que, même dans la fin du monde, il existe des raisons de continuer à avancer. Un quotidien dans lequel il faut trouver des raisons de continuer... Le survival scolaire au succès retentissant !

Par Norimitsu (Nitroplus) Kaihou
Chez Meian Editions

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Auteur

Norimitsu (Nitroplus) Kaihou

Editeur

Meian Editions

Genre

Seinen/Homme

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School-Live! Tome 10

Norimitsu (Nitroplus) Kaihou

Paru le 17/07/2026

180 pages

Meian Editions

7,95 €

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Scannez le code barre 9782385036089
9782385036089
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