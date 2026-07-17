School-Live! Tome 10

La vie à l'école continue d'évoluer alors que les filles naviguent entre survie et espoir. Elles découvrent de nouveaux éléments sur la catastrophe qui a frappé le monde et sur les mystères qui les entourent. Ce tome se concentre sur la quête de réponses et sur l'idée que, même dans la fin du monde, il existe des raisons de continuer à avancer. Un quotidien dans lequel il faut trouver des raisons de continuer... Le survival scolaire au succès retentissant !