Et si la première grève de l'histoire n'avait pas été humaine ? Dans les mythes mésopotamiens, ce sont les dieux eux-mêmes qui cessent le travail, épuisés par les tâches imposées. Pour résoudre ce conflit, l'homme est créé : mortel, obéissant, destiné à travailler à leur place. A partir de cet épisode fondateur, l'auteur remonte aux origines de la pensée, de l'imaginaire et des croyances. Il retrace la naissance des dieux, des religions et des systèmes de pouvoir qui organisent le monde depuis des millénaires. Des premières cosmogonies au monothéisme, des mythes antiques aux grandes religions, le livre interroge le lien entre travail, obéissance, domination et croyance. Après la première grève propose une lecture critique et accessible de l'histoire religieuse, en montrant comment l'humanité s'est construite à partir d'un refus de travailler... qui n'était pas le sien.