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Ton argent, ton avenir

Guillaume Deuxmoulins

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Même à 20 ans, parler d'argent reste souvent un tabou et les jeunes qui débutent dans la vie active n'ont pour la plupart pas reçu l'éducation financière qui leur permettrait de gérer leurs finances de la bonne façon. Cet ouvrage offre une approche claire et directe des finances personnelles et de la gestion patrimoniale pour les jeunes adultes, les accompagnant pas à pas dans la compréhension des mécanismes financiers fondamentaux. Epargne, effet de levier, intérêts composés... chaque concept est expliqué simplement, avec des exemples détaillés. Il donne les clés pour prendre en main son avenir financier au plus tôt, développer une vision patrimoniale à long terme, faire les bons choix d'investissement et utiliser les outils financiers modernes à son avantage. Un guide indispensable pour tous ceux qui souhaitent construire leur patrimoine intelligemment, éviter les pièges et assurer leur indépendance financière à long terme.

Par Guillaume Deuxmoulins
Chez Maxima

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Auteur

Guillaume Deuxmoulins

Editeur

Maxima

Genre

Economie (essai)

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Ton argent, ton avenir

Guillaume Deuxmoulins

Paru le 10/06/2026

224 pages

Maxima

19,90 €

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