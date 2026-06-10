Les mots manquent, les émotions se bousculent... Des larmes aux yeux, le sourire aux lèvres, le coeur serré, l'envie de crier et de chanter... L'euphorie, l'allégresse et la fierté habitent chacun de nous. Un an après avoir conquis l'Europe, le Paris Saint-Germain a de nouveau défié l'histoire. Dans le sillage de soirées inoubliables, les Rouge et Bleu ont réalisé ce que très peu d'équipes ont accompli avant eux. Les joueurs, déjà héroïques, réalisent le back-to-back, tutoient les étoiles et entrent dans la légende. Cette équipe est à l'image de Luis Enrique, meneur d'hommes et guide qui nous embarque avec lui dans ses rêves de conquêtes. Une équipe spectaculaire, généreuse, attachante, qui n'a jamais cessé d'avancer ni d'y croire. Don de soi, humilité et solidarité, le collectif comme précepte absolu... des valeurs dans lesquelles nous nous reconnaissons tous. Ce livre officiel est le vôtre, le nôtre, celui de la famille Rouge et Bleu. C'est la trace indélébile d'une page merveilleuse de l'histoire de notre club. Le témoignage d'une saison qui a porté le Paris Saint-Germain parmi les plus grandes dynasties du football européen. Pour ne jamais oublier, pour graver ces émotions en nous pour l'éternité.