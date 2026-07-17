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#Manga

Coffret en 7 volumes : tomes 8 à 14

Hitoshi Ashinano

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Appréciez avec Alpha la subtilité de chaque instant, de chaque découverte... Alpha a entamé son voyage. Elle découvre le Japon tout en travaillant pour gagner de quoi reconstruire son café. Elle fait de nouvelles rencontres, notamment une, marquante, dans un aérodrome. Un petit détour sur le sentier vers demain, en tête à tête avec nos souvenirs... Au fil des 14 tomes qui composent cette série, Hitoshi Ashinano s'attache à dépeindre avec beaucoup de délicatesse la douceur d'une vie simple. Titre " feel good " par excellence, Escale à Yokoham est une véritable bouffée d'air frais ! Une ôde à l'instant présent...

Par Hitoshi Ashinano
Chez Meian Editions

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Auteur

Hitoshi Ashinano

Editeur

Meian Editions

Genre

Seinen/Homme

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Coffret en 7 volumes : tomes 8 à 14

Hitoshi Ashinano

Paru le 11/09/2026

196 pages

Meian Editions

29,95 €

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Scannez le code barre 9782386586569
9782386586569
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