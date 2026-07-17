Rejetée par l'Indomptable

Izzy Depuis cette nuit-là, je suis devenue une légende... pour de mauvaises raisons. Dans ma meute, je suis l'exemple à ne pas suivre : la femelle qui a trop fait attendre son compagnon et l'a rendu fou. Trevor a été exilé, et moi, je suis restée, coincée dans le rôle de la tragédie vivante que tout le monde observe en silence. Je refuse de passer ma vie à porter cette faute. Je ne suis pas qu'un avertissement qu'on chuchote aux plus jeunes. Je veux une seconde chance. Trevor acceptera-t-il, lui aussi, de défier ce destin ? Ou fuira-t-il encore la femelle qui a réveillé le monstre en lui ? Trevor Je croyais être un bon mâle. Cette nuit-là, j'ai prouvé l'inverse. Quand j'ai attaqué ma compagne, j'ai tout perdu : ma meute, mon honneur... et moi-même. Depuis, je vis avec cette image d'elle, brisée par ma faute, et ce poids dans ma poitrine qui me hurle qu'elle est toujours en vie. Quand le destin nous remet face à face, je n'ai plus d'échappatoire. Elle tremble. Elle a peur. Mais elle ne recule pas. Alors comment apprendre à protéger celle que j'ai détruite... quand je ne suis pas sûr d'avoir dompté le monstre en moi ?