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#Imaginaire

Rejetée par l'Indomptable

Cate C. Wells, Xxx

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Izzy Depuis cette nuit-là, je suis devenue une légende... pour de mauvaises raisons. Dans ma meute, je suis l'exemple à ne pas suivre : la femelle qui a trop fait attendre son compagnon et l'a rendu fou. Trevor a été exilé, et moi, je suis restée, coincée dans le rôle de la tragédie vivante que tout le monde observe en silence. Je refuse de passer ma vie à porter cette faute. Je ne suis pas qu'un avertissement qu'on chuchote aux plus jeunes. Je veux une seconde chance. Trevor acceptera-t-il, lui aussi, de défier ce destin ? Ou fuira-t-il encore la femelle qui a réveillé le monstre en lui ? Trevor Je croyais être un bon mâle. Cette nuit-là, j'ai prouvé l'inverse. Quand j'ai attaqué ma compagne, j'ai tout perdu : ma meute, mon honneur... et moi-même. Depuis, je vis avec cette image d'elle, brisée par ma faute, et ce poids dans ma poitrine qui me hurle qu'elle est toujours en vie. Quand le destin nous remet face à face, je n'ai plus d'échappatoire. Elle tremble. Elle a peur. Mais elle ne recule pas. Alors comment apprendre à protéger celle que j'ai détruite... quand je ne suis pas sûr d'avoir dompté le monstre en moi ?

Par Cate C. Wells, Xxx
Chez Hachette

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Auteur

Cate C. Wells, Xxx

Editeur

Hachette

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Rejetée par l'Indomptable

Cate C. Wells, Xxx

Paru le 17/07/2026

362 pages

Hachette

22,00 €

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Scannez le code barre 9782017293989
9782017293989
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