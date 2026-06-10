Mémoires sur la guerre d'indépendance américaine

"Lorsque, livré dès ma jeunesse à l'ambition de la liberté, je ne voyais point de bornes à la carrière que je m'étais ouverte, il me paraissait suffire à ma destinée comme à ma gloire de marcher sans cesse en avant et de laisser aux autres le soin de recueillir les souvenirs comme les fruits de mes travaux". Ainsi commencent les Mémoires du marquis de La Fayette. Ce document historique exceptionnel raconte le périple aventureux d'un jeune homme de vingt ans, avide de gloire et parti en Amérique pour servir la cause des Insurgents. Deux cent cinquante ans plus tard, les Américains continuent de célébrer "l'Américain de Versailles" , qui eut toujours l'ambition de la liberté pour les deux mondes, l'ancien et le nouveau. Publiés après sa mort, en 1837, par sa famille, ces Mémoires n'ont jamais été réédités.