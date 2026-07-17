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Failure Frame Tome 12

Kaoru Iwamoto, Shô Uyoshi, Kaoru Shinozaki

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Maintenant que l'Escadron du Seigneur des Mouches est sur le devant de la scène, l'histoire prend un tournant majeur. Unité sud. Le suppôt du Grand Empereur Démon active la "machine impériale" qui invoque des monstres, et la victoire humaine paraît perdue. C'est alors que l'Escadron du Seigneur des Mouches, mené par Tôka, surgit et renverse la situation. Dissimulant son visage sous un masque et ses talents d'altération d'état derrière une fausse appartenance aux sorciers Assynt qu'il a jadis anéantis en secret, Tôka provoque ouvertement le suppôt pour l'éliminer... Cette attaque ayant révélé son identité, Tôka s'entretient ensuite discrètement avec la princesse Cattlea de Neia, puis avec son ancienne camarade Ayaka Sogô... "La personne susceptible de représenter le plus grand des obstacles à l'avenir pourrait bien être. . ". Voici le douzième volume du récit de vengeance de cet ancien héros prêt à utiliser l'ombre des morts pour duper le monde entier !!

Par Kaoru Iwamoto, Shô Uyoshi, Kaoru Shinozaki
Chez Meian Editions

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Auteur

Kaoru Iwamoto, Shô Uyoshi, Kaoru Shinozaki

Editeur

Meian Editions

Genre

Seinen/Homme

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Failure Frame Tome 12

Kaoru Iwamoto, Shô Uyoshi, Kaoru Shinozaki

Paru le 17/07/2026

196 pages

Meian Editions

6,95 €

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Scannez le code barre 9782385038168
9782385038168
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