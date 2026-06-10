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Encyclopédie des élixirs floraux

Antoine gabriel Bechaalany, Antoine Bechaalany

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Un élixir floral est une préparation naturelle obtenue par immersion de fleurs fraîches dans de l'eau pure, exposée au soleil ou à la lune pendant plusieurs heures. Ce procédé capte l'empreinte énergétique de la fleur, ensuite stabilisée avec un peu d'alcool pour la conservation. Contrairement aux huiles essentielles, qui agissent par leurs molécules aromatiques, les élixirs floraux agissent par résonance vibratoire, sans contre-indication ni effet secondaire. Cette encyclopédie unique rassemble plus de 600 illustrations originales de plantes des cinq continents, avec leurs propriétés et usages détaillés. Un ouvrage exhaustif et pratique, signé par Antoine Bechaalany, pharmacien et naturopathe reconnu, qui met son expertise au service des professionnels et des passionnés. Que vous soyez thérapeute, naturopathe, ou simplement en quête de solutions naturelles, ce livre deviendra votre référence pour : approfondir vos connaissances, appuyer votre pratique thérapeutique, trouver des réponses concrètes face à des déséquilibres émotionnels. Les élixirs floraux peuvent accompagner la gestion du stress, de l'anxiété, des troubles du sommeil, du deuil, mais aussi soutenir en cas de fatigue nerveuse, troubles digestifs, douleurs articulaires, migraines, ou encore déséquilibres hormonaux. Leur action douce favorise la régulation émotionnelle, la vitalité globale et le renforcement du système nerveux. Un guide complet, illustré et inspirant pour renouer avec l'harmonie des fleurs.

Par Antoine gabriel Bechaalany, Antoine Bechaalany
Chez Editions Dangles

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Auteur

Antoine gabriel Bechaalany, Antoine Bechaalany

Editeur

Editions Dangles

Genre

Fleurs de Bach, élixirs florau

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Encyclopédie des élixirs floraux

Antoine gabriel Bechaalany, Antoine Bechaalany

Paru le 10/06/2026

312 pages

Editions Dangles

24,90 €

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