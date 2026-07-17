Veil Kotteri - Tome 06

Veil, c'est plus un songe que l'on rêve qu'une histoire que l'on lit. C'est un fil qui se déroule, qui nous entraîne dans une myriade de décors colorés et d'atmosphères cotonneuses, et que l'on suit sans se poser de question tant il semble évident. Ce sont de tout petits détails que l'on se rappelle au réveil, alors même que les lieux, les époques et les noms nous échappent. Les a-t-on même jamais connus ? Quelle importance ? Au fil des pages ce sont des sensations qui émergent, des couleurs, des expressions et des émotions, qui flottent puis s'ancrent solidement dans notre coeur.