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Big cookies

Puffy

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Le cookie parfait est dodu ! Un cookie épais, généreux avec un contraste de texture, légèrement croustillant à l'extérieur, fondant et moelleux à l'intérieur. Réaliser ces cookies est une question d'équilibre : choisir les ingrédients clés, travailler la pâte et choisir les associations de goûts. Ce livre vous apprend tout ! Classique aux pépites de chocolat, beurre de cacahuètes et duo de chocolat, framboise-chocolat blanc, pumpkin spice au granola de pécan, sésame noir et chocolat au caramel ou à la pistache... Les cookies de Puffy sont fidèles à l'esprit des cookies new-yorkais : épais, moelleux, réconfortants. Et c'est ce qui fait leur succès, dans les 7 adresses parisiennes, à Londres, et bientôt... dans le monde entier !

Par Puffy
Chez Marabout

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Auteur

Puffy

Editeur

Marabout

Genre

Desserts, pâtisseries

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Big cookies

Puffy

Paru le 10/06/2026

96 pages

Marabout

11,90 €

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Scannez le code barre 9782501201469
9782501201469
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