Big cookies

Le cookie parfait est dodu ! Un cookie épais, généreux avec un contraste de texture, légèrement croustillant à l'extérieur, fondant et moelleux à l'intérieur. Réaliser ces cookies est une question d'équilibre : choisir les ingrédients clés, travailler la pâte et choisir les associations de goûts. Ce livre vous apprend tout ! Classique aux pépites de chocolat, beurre de cacahuètes et duo de chocolat, framboise-chocolat blanc, pumpkin spice au granola de pécan, sésame noir et chocolat au caramel ou à la pistache... Les cookies de Puffy sont fidèles à l'esprit des cookies new-yorkais : épais, moelleux, réconfortants. Et c'est ce qui fait leur succès, dans les 7 adresses parisiennes, à Londres, et bientôt... dans le monde entier !