Break Through My Defense

A 20 ans, Payton a tout perdu : ses parents, sa maison, et la sensation d'avoir encore un sol sous les pieds. Forcée de s'installer à Cape Coral, en Floride, elle débarque dans un univers de campus brillant et sportif qui la renvoie à ses anciens complexes. Mais derrière le décor - et derrière le quarterback star des Tigers, Cameron Malone - se cache une rencontre capable de fissurer ses défenses. Une romance universitaire poignante, entre deuil, body positivity et reconstruction.