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#Roman francophone

Break Through My Defense

Mimi Heeger

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A 20 ans, Payton a tout perdu : ses parents, sa maison, et la sensation d'avoir encore un sol sous les pieds. Forcée de s'installer à Cape Coral, en Floride, elle débarque dans un univers de campus brillant et sportif qui la renvoie à ses anciens complexes. Mais derrière le décor - et derrière le quarterback star des Tigers, Cameron Malone - se cache une rencontre capable de fissurer ses défenses. Une romance universitaire poignante, entre deuil, body positivity et reconstruction.

Par Mimi Heeger
Chez Arvis Editions

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Auteur

Mimi Heeger

Editeur

Arvis Editions

Genre

Romance sexy

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Break Through My Defense

Mimi Heeger trad. Marie Jambel

Paru le 10/06/2026

400 pages

Arvis Editions

21,90 €

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