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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
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Coffret en 8 volumes

Yosikazu

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Qui décide de mon maquillage ? Le " visage idéal ", comment l'obtenir ? Si on s'intéressait au coeur plutôt qu'à l'apparence ? "Je veux que tu restes telle que tu es". Voici ce que le petit ami de Miku lui a toujours dit, faisant d'elle une novice du maquillage, bien qu'elle ait déjà 25 ans. Néanmoins, comme ils ont des projets de mariage, elle compte arrêter de travailler dans un futur proche et pense donc que ce n'est pas quelque chose d'important... Seulement apparaît, un jour devant elle, un garçon adorant se maquiller. Miku est à la fois impressionnée et émue par le maquillage que ce dernier a réalisé sur son visage, mais la réaction d'Haru n'est pas du tout celle qu'elle attendait... L'histoire d'une jeune femme qui reprend sa vie en main grâce au maquillage ! Make Up With Mud montre avec justesse à quel point il peut être difficile d'exister au quotidien, en tant que femme. Entre la relation toxique dans laquelle elle se retrouve engluée et les différentes formes de harcèlement dont elle est victime, les mésaventures de Miku dressent le portrait d'une femme résolument moderne, avec toute la charge mentale et les défis que cela implique. Son histoire ne manquera pas de vous prendre aux tripes !

Par Yosikazu
Chez Meian Editions

|

Auteur

Yosikazu

Editeur

Meian Editions

Genre

Josei/femme

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Coffret en 8 volumes

Yosikazu

Paru le 07/08/2026

196 pages

Meian Editions

34,95 €

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