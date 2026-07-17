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#Manga

Kingdom Tome 10 . Edition de luxe

Yasuhisa Hara

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L'un des seinens les plus vendus au Japon depuis 2015 (Oricon) ! La légende vivante Après avoir tant de fois croisé le fer avec les Six grands Généraux de Qin, Ren Pa, dont le nom est connu de toute la Chine, semble désormais en retraite dans l'Etat de Wei. La grande bataille qui s'annonce toutefois dans la ville de Sanyô, n'est pas sans réserver quelques surprises... " Nous avons l'opportunité de faire ici et maintenant ce que nous seuls pouvons accomplir ! " L'édition ultime du manga phénomène aux plus de 100 millions de tomes vendus !!

Par Yasuhisa Hara
Chez Meian Editions

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Auteur

Yasuhisa Hara

Editeur

Meian Editions

Genre

Seinen/Homme

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Kingdom Tome 10 . Edition de luxe

Yasuhisa Hara

Paru le 17/07/2026

196 pages

Meian Editions

19,95 €

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