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Le Pendule en main

Gilles Raphaël Pen

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Un guide vraiment pratique pour tous ceux qui veulent s'initier à la radiesthésie. Au-delà des méthodes simples pour choisir ton pendule et réaliser tes premiers tests avec cet outil étonnant, tu découvriras des exercices progressifs pour gagner en assurance et apprendre à faire confiance à la fiabilité des réponses. Pas à pas, tu comprendras : comment poser une question juste ; comment éviter les erreurs les plus courantes ; comment affiner ta sensibilité ; comment passer du doute à la précision. Un chapitre entier est consacré aux baguettes de radiesthésie, pour élargir ta pratique et explorer une autre approche du ressenti. Des planches cartonnées essentielles sont incluses dans cet ouvrage pour t'accompagner concrètement dans tes recherches et tes expérimentations.

Par Gilles Raphaël Pen
Chez Ali Baba

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Auteur

Gilles Raphaël Pen

Editeur

Ali Baba

Genre

Radiesthésie

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Le Pendule en main

Gilles Raphaël Pen

Paru le 10/06/2026

144 pages

Ali Baba

13,90 €

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