Le Pendule en main

Un guide vraiment pratique pour tous ceux qui veulent s'initier à la radiesthésie. Au-delà des méthodes simples pour choisir ton pendule et réaliser tes premiers tests avec cet outil étonnant, tu découvriras des exercices progressifs pour gagner en assurance et apprendre à faire confiance à la fiabilité des réponses. Pas à pas, tu comprendras : comment poser une question juste ; comment éviter les erreurs les plus courantes ; comment affiner ta sensibilité ; comment passer du doute à la précision. Un chapitre entier est consacré aux baguettes de radiesthésie, pour élargir ta pratique et explorer une autre approche du ressenti. Des planches cartonnées essentielles sont incluses dans cet ouvrage pour t'accompagner concrètement dans tes recherches et tes expérimentations.