Un nouveau "Mes docs à coller" sous une forme interactive et ludique, qui valorise la participation de l'enfant tout en lui apportant des informations. Un concept simple et efficace : donner à découvrir aux petits leurs premiers savoirs documentaires en positionnant des autocollants sur de grandes images, aux bons endroits. Idéal pour en apprendre plus sur la pétanque tout en occupant les enfants dans les transports, en vacances ou le week-end. Un sport familial... A travers des textes instructifs, simples, courts et illustrés, découvres-en plus sur ce sport familial, accessible à tous, quels que soient l'âge ou le niveau ! Ce sport convivial favorise les échanges intergénérationnels et s'allie à une ambiance détendue qui en fait une activité emblématique de l'été, sous le chant des cigales... . qui fait rêver le monde entier ! Si la pétanque est profondément ancrée dans la culture française, elle dépasse largement les frontières hexagonales. Pratiquée dans 165 pays, elle compte 200 millions de pratiquants.