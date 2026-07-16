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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

Catho starter pack

Pauline Frisch

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Lorsqu'il y a rupture de transmission de la foi chrétienne, il y a tout à apprendre ! C'est ce qu'a dû faire l'auteur après s'être retrouvée en totale immersion dans la vie chrétienne en assistant à une messe. Afin d'éviter à tous ces jeunes adultes, débutants ou recommençants dans la foi, de passer leur messe à regarder leurs voisins et voisines, l'auteur propose ce livret. Les repères essentiels y sont : quand savoir s'il faut s'asseoir ou se lever à la messe , comment reconnaître les apôtres , comment prier. Les moments à ne pas manquer dans l'année, un tuto pour la confession, un mode d'emploi pour lire la Bible, un dico catho, où rencontrer d'autres jeunes chrétiens... Son style simple et décomplexé rejoindra ceux qui (re)découvrent la foi.

Par Pauline Frisch
Chez Pierre Téqui (Editions)

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Auteur

Pauline Frisch

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

Vie chrétienne

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Catho starter pack

Pauline Frisch

Paru le 10/09/2026

100 pages

Pierre Téqui (Editions)

9,90 €

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Scannez le code barre 9782740328309
9782740328309
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