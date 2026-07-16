Catho starter pack

Lorsqu'il y a rupture de transmission de la foi chrétienne, il y a tout à apprendre ! C'est ce qu'a dû faire l'auteur après s'être retrouvée en totale immersion dans la vie chrétienne en assistant à une messe. Afin d'éviter à tous ces jeunes adultes, débutants ou recommençants dans la foi, de passer leur messe à regarder leurs voisins et voisines, l'auteur propose ce livret. Les repères essentiels y sont : quand savoir s'il faut s'asseoir ou se lever à la messe , comment reconnaître les apôtres , comment prier. Les moments à ne pas manquer dans l'année, un tuto pour la confession, un mode d'emploi pour lire la Bible, un dico catho, où rencontrer d'autres jeunes chrétiens... Son style simple et décomplexé rejoindra ceux qui (re)découvrent la foi.