Les courses automobiles

Un documentaire interactif et ludique qui valorise la participation et l autonomie de l'enfant, tout en lui permettant d en savoir plus sur la thématique, en collant des autocollants et en s amusant. Pour tous les enfants qui rêvent de conduire une voiture de course ! Prêt, feu, go ! Découvre l'univers fascinant des sports automobiles et explore les coulisses de la Formule 1, du rallye, des courses d'endurance et même des voitures de collection. Chaque double page éclaire le fonctionnement d'un circuit, les véhicules mythiques et leur configuration, les différents types de courses, et quelques règles de sécurité routière. Avec ce " Mes docs à coller ", les sports automobiles n'auront plus de secrets pour toi ! Un format pratique, léger et facilement transportable, avec des autocollants Une quarantaine d autocollants à coller dans un livre qui s emporte partout et à tout petit prix. Parfait pour occuper les enfants dans les transports, en vacances ou le week-end.