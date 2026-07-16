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Mensonges & Vérites

Stéphane Bourgoin, Bourgoin Stephane

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STEPHANE BOURGOIN a marqué le paysage du true crime par ses nombreux ouvrages consacrés aux sérial killers français et américains . Mais derrière la figure médiatique Stéphane Bourgoin cachait une part d'ombre, des éléments biographiques embellis, des rencontres parfois exagérées, des récits contestés. Néanmoins l'auteur n'a pas fait que mentir, le tribunal médiatique a aussi relayé des faits exagérés et des mensonges . Dans ce livre, l'auteur revient aujourd'hui sur son parcours et explique pourquoi ses mensonges, afin d'expliquer, à ses lectrices et lecteurs, sa vérité. Car il reste avant toutes choses l'un des plus grand spécialistes dans le genre, et ajoute des témoignages pas encore dévoilés sur certains tueurs en série.

Par Stéphane Bourgoin, Bourgoin Stephane
Chez Flag

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Auteur

Stéphane Bourgoin, Bourgoin Stephane

Editeur

Flag

Genre

Actualité médiatique France

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Mensonges & Vérites

Stéphane Bourgoin, Bourgoin Stephane

Paru le 16/07/2026

150 pages

Flag

18,00 €

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Scannez le code barre 9782492580161
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