Dans la collection Témoins de l'invisible, ce volume consacré à Thérèse d'Avila propose un récit vivant et accessible de l'une des plus grandes figures spirituelles du XVIe siècle. Née dans l'Espagne de la Renaissance, Thérèse est d'abord une jeune fille vive, sensible aux récits d'aventure et aux élans du coeur. Entrée au Carmel, elle traverse des années de doute, de maladie et de recherche intérieure avant de vivre une profonde expérience de conversion. Dès lors, sa vie prend une direction radicale : réformer son ordre, fonder de nouveaux monastères, écrire pour transmettre le chemin de l'oraison et affronter incompréhensions et oppositions. Racontée comme un roman, cette biographie met en lumière une femme de caractère, libre et audacieuse, capable de conjuguer mysticisme et action. Une invitation à découvrir cette docteur de l'Eglise, dont l'itinéraire intérieur peut encore parler aux jeunes d'aujourd'hui.