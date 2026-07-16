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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

A bout portant

Sophie Philippe

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Des mois ont passé. Et pourtant, rien n'a vraiment disparu. Merry a appris à se taire, à observer, à survivre dans un monde qui n'a rien d'un refuge. Désormais, elle vit entourée de règles, de regards, de loyautés qui se paient au prix fort. On attend d'elle qu'elle accepte une place qu'elle n'a jamais demandée... et qu'elle joue un rôle dont elle ignore encore le coût. Daniel tente de garder ses distances. Sauf qu'à New York, les histoires inachevées reviennent toujours réclamer leur dû. Quand la ville recommence à gronder, Merry et Daniel comprennent qu'ils ne peuvent pas effacer ce qui les lie. Et que, cette fois, survivre ne suffira pas : il faudra choisir... et assumer. Le final de la duologie A Bout Portant.

Par Sophie Philippe
Chez Shingfoo

|

Auteur

Sophie Philippe

Editeur

Shingfoo

Genre

Suspense romantique

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A bout portant

Sophie Philippe

Paru le 16/07/2026

454 pages

Shingfoo

19,90 €

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