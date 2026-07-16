Des mois ont passé. Et pourtant, rien n'a vraiment disparu. Merry a appris à se taire, à observer, à survivre dans un monde qui n'a rien d'un refuge. Désormais, elle vit entourée de règles, de regards, de loyautés qui se paient au prix fort. On attend d'elle qu'elle accepte une place qu'elle n'a jamais demandée... et qu'elle joue un rôle dont elle ignore encore le coût. Daniel tente de garder ses distances. Sauf qu'à New York, les histoires inachevées reviennent toujours réclamer leur dû. Quand la ville recommence à gronder, Merry et Daniel comprennent qu'ils ne peuvent pas effacer ce qui les lie. Et que, cette fois, survivre ne suffira pas : il faudra choisir... et assumer. Le final de la duologie A Bout Portant.