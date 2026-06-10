Un mariage au café des Cornouailles

Demi et Cal ont une mission très simple : organiser LE mariage de l'année ! Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Demi et Cal ont fait de Kilhallon Park et de son joli café un petit paradis pour les vacanciers des Cornouailles. Mais leur nouveau projet est de taille : transformer le domaine en un lieu de mariage d'exception. Et leur premier événement n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit de la réception des stars de cinéma Lily Craig et Ben Trevone. Une cérémonie "simple et naturelle" , c'est ce qu'ils souhaitent... en théorie. Mais entre les exigences abracadabrantes des futurs mariés, le secret à garder et la pression médiatique, ce grand jour s'annonce bien plus compliqué que prévu. Demi et Cal parviendront-ils à relever ce défi ? Une chose est sûre : ce mariage sera tout sauf ordinaire ! La lecture parfaite pour un moment d'évasion plein de peps et de romantisme ! "Une histoire délicieuse, pleine de soleil, de secrets et du romantisme typique de Phillipa Ashley". Cressida McLaughlin "Un roman merveilleusement réconfortant, débordant de chaleur et de générosité ! " Faith Hogan "Un merveilleux aperçu des Cornouailles, je pouvais presque sentir le goût salé de l'air marin en le lisant". Jules Wake "Un pur bonheur ! " Katie Fforde "Plein de personnages chaleureux et attachants. Un vrai plaisir ! " Jill Mansell "Un roman idéal pour s'évader, écrit par une des plumes les plus singulières de la fiction féminine contemporaine. J'ai adoré chaque page". Claudia Carroll "Le parfait dépaysement, quel livre extraordinaire ! " Milly Johnson "Une lecture charmante, pleine de rebondissements et d'espoir". Jo Thomas "Une histoire qui vous fera rire autant que pleurer". Miranda Dickinson "Un pur instant d'évasion... comme un gros câlin réconfortant". Popsugar "Romantique et revigorant". Woman's Weekly "Plein de chaleur authentique et de personnages excentriques". Woman's Own