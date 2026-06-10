1971. Pour fuir le fisc britannique, les Rolling Stones se réfugient sur la Côte d'Azur. Keith Richards choisit Nellcote, villa de Villefranche-sur-Mer vite transformée - avec Mick Jagger et toute une cour déchaînée - en un repaire d'excès, de musique et de tensions. Face à la drogue, aux fêtes interminables et aux pressions politiques, les services secrets britanniques resserrent l'étau, décidés à faire tomber le groupe le plus sulfureux du monde. Dans ce décor de morts suspectes et de menaces invisibles se joue un épisode méconnu, mais explosif, de la saga des Stones. Ce polar allie suspense, humour noir et atmosphère électrique pour dévoiler l'envers du mythe : un chaos créatif ou la rébellion devient un art de vivre. La légende s'écrit entre deux lignes de coke et les accords d'une guitare volée. Rock. Danger. Cavale. "Exile on Main St". n'a jamais sonné aussi juste. Opération Rolling Stones est le deuxième roman de Patrick Query après le succès de L'Espion du Débarquement paru dans la collection "sang-froid" .