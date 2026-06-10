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Anthologie 1

Ynnis Editions, Animeland Team

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En 2023, Animeland change sa formule à compter du numéro 244 pour devenir un magazine thématique à dossier plutôt qu'un magazine d'actualité, aujourd'hui largement couverte par le web. Ce tournant est une réussite, et de nombreux sujets sont traités en plus de détails qu'ils ne l'ont jamais étés auparavant. Face à ce succès, nous vous proposons une réédition de ces numéros dans une version Anthologie plus luxueuse. Chaque volume de l'Anthologie AnimeLand (480 pages) est composé de 4 numéros réguliers de notre magazine. Ainsi, ce premier volume conjugue les numéros 244 (Akira et le cyberpunk), 245 (Studio Ghibli), 246 (Berserk et la dark-fantasy) et 247 (Avatar - Le dernier maître de l'air) d'AnimeLand. Quels sont les secrets de l'animation réaliste chez Akira ? Comment produit-t-on un film au studio Ghibli ? Quel genre de personne était Kentarô Miura ? Autant de questions qui sont traitées ici, grâce à plus de 20 interviews réalisées au Japon (ou ailleurs) par AnimeLand. Ainsi, AnimeLand est parti à la rencontre de Satoshi Takabatake (assistant de Katsuhiro Ôtomo sur Akira), Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko (créateurs d'Avatar) ou encore David Encinas (animateur français au studio Ghibli pendant la production de Princesse Mononoke). Cette Anthologie vous permet de posséder 4 ouvrages dédiés à une licence/thématique de l'animation japonaise et du manga, le tout à prix économe puisque chaque volume est vendu 45 euros (au lieu de 60 euros), le tout servi dans un édition hardcover collector. Notez que suite à sa rupture de stock sur de nombreuses plateformes (dont notre boutique), l'AnimeLand Akira et le cyberpunk est désormais uniquement disponible via cette formule.

Par Ynnis Editions, Animeland Team
Chez Ynnis Editions

|

Auteur

Ynnis Editions, Animeland Team

Editeur

Ynnis Editions

Genre

Manga guides et revues

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Anthologie 1

Ynnis Editions, Animeland Team

Paru le 10/06/2026

480 pages

Ynnis Editions

45,00 €

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