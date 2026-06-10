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#Polar

Un avion sans Elle

Michel Bussi, Fred Duval, Nicolaï Pinheiro

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Crédule Grand-Duc veut mourir. L'enquête de sa vie a échoué... Depuis dix-huit ans, il cherche l'identité de Lylie, la miraculée du mont Terrible, une petite fille rescapée du crash du vol Istanbul-Paris survenu le 23 décembre 1980. Car deux bébés étaient à bord ! Les Carville et les Vitral, deux familles que tout oppose - les Carville, issus de la haute bourgeoisie industrielle française, et les Vitral, vendeurs de frites sur la côte normande - se disputent celle que la presse ne tarde pas à surnommer "Libellule". La justice finit par confier l'éducation de Lylie aux modestes Vitral. Engagé par les Carville, le détective s'est lancé dans un périple de dix-huit ans d'interrogations, d'hypothèses, de coups tordus et d'échecs... Et puis... alors qu'il va presser la détente, Crédule observe une dernière fois la une du journal de l'époque... Soudain, tout est clair... Drame familial, polar parfaitement huilé et quête d'identité, l'adaptation au cordeau du roman de Michel Bussi orchestrée par Fred Duval se voit sublimée par la patte graphique et la narration de Nicolaï Pinheiro. Véritable page-turner, ce récit dense aux personnages complexes et attachants promène le lecteur dans les mystères de l'enquête autant que dans les décors des quartiers parisiens, les chemins de grande randonnée du Jura ou du front de mer dieppois. A la manière d'un subtil tour de magie, Un avion sans elle dévoile progressivement ses secrets pour mieux cacher le tour qu'il est en train de nous jouer.

Par Michel Bussi, Fred Duval, Nicolaï Pinheiro
Chez Glénat

|

Auteur

Michel Bussi, Fred Duval, Nicolaï Pinheiro

Editeur

Glénat

Genre

Policier-Espionnage

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Un avion sans Elle

Michel Bussi, Fred Duval, Nicolaï Pinheiro

Paru le 10/06/2026

176 pages

Glénat

10,00 €

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Scannez le code barre 9782344076095
9782344076095
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