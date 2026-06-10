"mon père m'a toujours dit n'oublie jamais qu'en toute situation il est possible de mettre les mains dans les poches et de se barrer et j'ajoutais mentalement chaque fois qu'il me disait ça qu'on pouvait aussi autre approche se jeter par terre à plat ventre au milieu des gens les bras écartés en signe de paix mais là ça n'irait pas" Dans ces trois pièces de factures différentes, mettant au premier plan le fil improbable des pensées et des sensations de ceux qui parlent, des occupations communes - aborder quelqu'un, songer à quelque chose, faire une course - deviennent le lieu d'expériences inédites. Avec une forme de rigueur comique, l'écriture propose ainsi un théâtre du jeu et de l'événement scénique, qui paraît s'inventer à vue et nous appelle à l'ouverture de ce qui peut advenir.