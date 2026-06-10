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Ah

Nicolas Doutey

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"mon père m'a toujours dit n'oublie jamais qu'en toute situation il est possible de mettre les mains dans les poches et de se barrer et j'ajoutais mentalement chaque fois qu'il me disait ça qu'on pouvait aussi autre approche se jeter par terre à plat ventre au milieu des gens les bras écartés en signe de paix mais là ça n'irait pas" Dans ces trois pièces de factures différentes, mettant au premier plan le fil improbable des pensées et des sensations de ceux qui parlent, des occupations communes - aborder quelqu'un, songer à quelque chose, faire une course - deviennent le lieu d'expériences inédites. Avec une forme de rigueur comique, l'écriture propose ainsi un théâtre du jeu et de l'événement scénique, qui paraît s'inventer à vue et nous appelle à l'ouverture de ce qui peut advenir.

Par Nicolas Doutey
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Nicolas Doutey

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Théâtre - Pièces

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Ah

Nicolas Doutey

Paru le 10/06/2026

144 pages

Actes Sud Editions

16,00 €

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