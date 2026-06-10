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Urgences vitales et soins critiques pédiatriques

Etienne Javouhey

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Urgences et soins intensifs pédiatriques témoigne des nombreux progrès accomplis au cours des dernières années en matière d'urgence et de réanimation pédiatriques. Fruit de la collaboration de près de 200 experts provenant de nombreux pays ce livre constitue un exposé méthodique des principales questions relatives à l'enfant atteint d'une affection aiguë et grave. Cette nouvelle édition entièrement revue et enrichie s'impose comme la référence la plus complète sur le sujet rédigée en langue française. L'ajout de plusieurs chapitres permet de mieux traiter certains thèmes comme l'assistance respiratoire le syndrome de défaillance multiviscérale l'insuffisance respiratoire aiguë les infections nosocomiales les thromboses les maladies métaboliques héréditaires les troubles électrolytiques et l'épuration extrarénale. Des textes portant sur la pharmacologie et la toxicologie ont également été ajoutés et les considérations éthiques et psychosociales y sont plus développées. Les sujets sont traités de façon à aider le médecin spécialiste ou non à établir les mesures de surveillance d'investigation et de traitement les plus appropriées à l'état du patient depuis la prise en charge dans un service d'urgence par exemple jusqu'à sa sortie de réanimation. Une approche critique est privilégiée exposant le pour et le contre des différentes options thérapeutiques à l'aide des données les plus récentes de la littérature médicale. De conception pratique ce livre répond aux besoins de toutes les personnes qui doivent faire face à des urgences pédiatriques graves qu'il s'agisse des médecins de premiers secours ou travaillant en salle d'urgence des réanimateurs ou du personnel paramédical. Il servira également d'outil de formation pour les internes en urgence en réanimation et en pédiatrie.

Par Etienne Javouhey
Chez Elsevier Masson

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Auteur

Etienne Javouhey

Editeur

Elsevier Masson

Genre

Pédiatrie

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Urgences vitales et soins critiques pédiatriques

Etienne Javouhey

Paru le 10/06/2026

1088 pages

Elsevier Masson

119,00 €

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Scannez le code barre 9782294786310
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