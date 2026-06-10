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#Roman francophone

Tome 5, Lady Phoebe ; tome 6, Ma très chère Cassandra

Lisa Kleypas

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- Quelles que soient les rumeurs désobligeantes que vous avez entendues à mon sujet, elles sont sans doute vraies, admit West. Sauf les pires. Celles-ci sont définitivement avérées. Après deux ans de veuvage, c'est pleine d'appréhension que lady Phoebe retourne à Eversby Priory, où elle devra côtoyer West Ravenel, l'homme qu'elle déteste le plus au monde. Or, lors des présentations, elle fait la connaissance d'un être charmant, galant, attentionné. Est-il possible qu'un homme change autant ? Tom Severin, magnat du rail réputé sans pitié et sans scrupules, est habitué à avoir tout ce qu'il désire. Quand il décide qu'il veut épouser Cassandra Ravenel, il s'attend donc à ce qu'elle accepte immédiatement. Mais il ne faut jamais sous-estimer une Ravenel...

Par Lisa Kleypas
Chez J'ai lu

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Auteur

Lisa Kleypas

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

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Tome 5, Lady Phoebe ; tome 6, Ma très chère Cassandra

Lisa Kleypas trad. Anne Busnel

Paru le 10/06/2026

768 pages

J'ai lu

17,90 €

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