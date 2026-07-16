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Itinéraire de foi d’un étranger domicilié

Joseph Nkouka

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Né au Congo-Brazzaville et devenu prêtre en France, Joseph Nkouka livre un témoignage rare : celui d'un homme façonné par deux cultures, toujours en équilibre entre enracinement et déplacement. A travers une écriture à la fois simple et habitée, il relit son parcours personnel, familial et spirituel, pour en dégager une réflexion profonde sur la foi chrétienne aujourd'hui. Se dire "étranger domicilié" , c'est accepter de ne jamais être totalement installé, mais toujours en chemin. Cette position inconfortable devient ici une grâce : elle ouvre un regard neuf sur la mission de l'Eglise, sur la crise de la foi en Occident et sur la nécessité d'une écoute véritable des hommes et des cultures. Ce livre n'impose rien : il accompagne. Il invite à comprendre que la foi ne se défend pas, mais se déploie dans la rencontre, l'altérité et la confiance.

Par Joseph Nkouka
Chez Saint-Léger éditions

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Auteur

Joseph Nkouka

Editeur

Saint-Léger éditions

Genre

Témoins

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Itinéraire de foi d’un étranger domicilié

Joseph Nkouka

Paru le 16/07/2026

290 pages

Saint-Léger éditions

20,00 €

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Scannez le code barre 9782385226893
9782385226893
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