Itinéraire de foi d’un étranger domicilié

Né au Congo-Brazzaville et devenu prêtre en France, Joseph Nkouka livre un témoignage rare : celui d'un homme façonné par deux cultures, toujours en équilibre entre enracinement et déplacement. A travers une écriture à la fois simple et habitée, il relit son parcours personnel, familial et spirituel, pour en dégager une réflexion profonde sur la foi chrétienne aujourd'hui. Se dire "étranger domicilié" , c'est accepter de ne jamais être totalement installé, mais toujours en chemin. Cette position inconfortable devient ici une grâce : elle ouvre un regard neuf sur la mission de l'Eglise, sur la crise de la foi en Occident et sur la nécessité d'une écoute véritable des hommes et des cultures. Ce livre n'impose rien : il accompagne. Il invite à comprendre que la foi ne se défend pas, mais se déploie dans la rencontre, l'altérité et la confiance.