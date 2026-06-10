Dans ce recueil, Khalil Gibran nous invite à explorer la vie et la sagesse comme une seule et même expérience. A travers plus de cent fables, aphorismes, paraboles, récits et poèmes, il révèle la vie en tant que force, sensible et mystérieuse, et la sagesse comme l'art d'écouter son mouvement, d'affiner son regard et d'habiter pleinement chaque instant. Les mots de Gibran n'appellent pas de réponse : ils éveillent une reconnaissance intérieure, intime, profondément personnelle. Un livre essentiel, véritable compagnon de route pour celles et ceux qui veulent s'éveiller à la vie...