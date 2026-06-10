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La vie et la sagesse

Khalil Gibran, Neil Douglas-Klotz

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Dans ce recueil, Khalil Gibran nous invite à explorer la vie et la sagesse comme une seule et même expérience. A travers plus de cent fables, aphorismes, paraboles, récits et poèmes, il révèle la vie en tant que force, sensible et mystérieuse, et la sagesse comme l'art d'écouter son mouvement, d'affiner son regard et d'habiter pleinement chaque instant. Les mots de Gibran n'appellent pas de réponse : ils éveillent une reconnaissance intérieure, intime, profondément personnelle. Un livre essentiel, véritable compagnon de route pour celles et ceux qui veulent s'éveiller à la vie...

Par Khalil Gibran, Neil Douglas-Klotz
Chez J'ai lu

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Auteur

Khalil Gibran, Neil Douglas-Klotz

Editeur

J'ai lu

Genre

Méditation et spiritualité

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La vie et la sagesse

Khalil Gibran, Neil Douglas-Klotz trad. Anahita Gouya

Paru le 10/06/2026

352 pages

J'ai lu

8,80 €

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