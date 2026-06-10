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#Roman francophone

Superhôte

Amélie Cordonnier

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Deux femmes, Camille et Anaïs, prennent tour à tour la parole. Camille est la fille de Sylvie, la femme de ménage qu'Anaïs emploie depuis quinze ans dans sa maison du Touquet. Maintenant qu'Anaïs la loue sur Airbnb, Sylvie s'épuise à tout nettoyer de fond en comble avant l'arrivée de chaque nouvel occupant. La petite entreprise fonctionne jusqu'à ce jour des vacances de la Toussaint qui fait basculer leur existence et les sépare à jamais. Dévastée, Anaïs démonte un à un les mécanismes qui ont irrémédiablement conduit au drame dont elle tient Sylvie pour responsable. Révoltée, Camille refuse de voir sa mère injustement accusée. Dans ce roman tendu et percutant, Amélie Cordonnier met en scène la dérive de nos vies où tout est à louer, la force de travail des uns, la maison des autres. Qui en paiera le prix ?

Par Amélie Cordonnier
Chez J'ai lu

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Auteur

Amélie Cordonnier

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

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Superhôte

Amélie Cordonnier

Paru le 10/06/2026

160 pages

J'ai lu

7,70 €

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