Ce titre consacré à Maximilien Kolbe retrace la vie d'un homme dont le nom est devenu symbole de martyre et de don total de soi. Né en Pologne à la fin du XIX ? siècle, Kolbe ressent très jeune sa vocation et deviendra frère franciscain. Il créera la Milice de l'Immaculée, une oeuvre de rayonnement spirituel et médiatique, puis s'engagera auprès des plus fragiles à travers le monde. Lorsque la 2de Guerre mondiale éclate, il est déporté au camp d'Auschwitz où, en juillet 1941, il accomplit l'acte qui le rendra universellement connu : mourir à la place d'un père de famille condamné. Présentée comme un récit vivant et accessible aux lecteurs dès le collège, cette biographie se lit comme un roman : elle n'éclaire pas seulement le martyre final, mais toute une vie de foi ardente, d'engagement concret et de fidélité intérieure. Une invitation à réfléchir sur le sens du don de soi, de la charité et de l'espérance dans les épreuves de l'histoire.