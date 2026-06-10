When in Rome

Amelia Rose, pop star mondialement connue, est épuisée par la vie intense qu'elle mène. Une nuit, inspirée par son idole, Audrey Hepburn, elle décide sur un coup de tête de conduire jusqu'à Rome. Enfin, Rome dans le Kentucky. Amelia n'avait certes pas planifié grand-chose, mais elle n'avait pas prévu de tomber en panne sur la pelouse d'un pâtissier grincheux, et encore moins de devoir cohabiter avec lui le temps qu'on vienne la tirer de là. Progressivement, le charme de cette petite ville opère. Mais même Audrey a dû quitter Rome...