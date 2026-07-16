Essai de réflexion spirituelle et cosmologique, La Pâque cosmique explore la question de la mort, de la conscience et de la résurrection à la lumière des lois du cosmos et de la foi chrétienne. Partant du constat scientifique de l'entropie et du refroidissement final de l'univers, l'auteur interroge la montée simultanée de la complexité et de la conscience comme signe d'une orientation profonde du réel. En dialogue constant avec Teilhard de Chardin, la conscience humaine est envisagée comme le lieu où l'univers devient capable de se penser lui-même. La résurrection du Christ apparaît alors non comme une anomalie surnaturelle, mais comme l'anticipation du destin ultime du cosmos tout entier : une transfiguration pascale où la matière devient esprit et la dispersion communion. Le livre propose ainsi une espérance raisonnable, ni démonstrative ni naïve, pour habiter la mort sans renoncer à la rigueur intellectuelle.