Après avoir guerroyé dix ans à Troie et vaincu l'ennemi par la ruse, il est temps pour le roi d'Ithaque, Ulysse, de retourner au pays natal et de rejoindre sa femme, Pénélope. En chemin, à la tête d'une flflotte de dix nefs, Ulysse donne ordre de saccager la ville d'Ismaros, alliée à l'ennemi troyen. Lui et ses guerriers se déchaînent : ils tuent, violent et volent tout ce qui peut l'être. Profondément troublé par son attitude et celle de ses hommes, doutant du bien-fondé de la guerre de Troie et de lui-même, Ulysse reprend la mer et, sous un ciel d'un vert impossible, ne tarde pas à se convaincre que les Dieux l'ont maudit. Dès lors, le retour à Ithaque sera-t-il même possible ? Dans une langue lyrique, incandescente, Laurent Mantese nous plonge dans une odyssée toute de bruit et de fureur, où le destin semble être un personnage à part entière. Laurent Mantese a publié plusieurs romans et recueils de nouvelles. Il enseigne la philosophie à Toulouse. Son précédent roman aux éditions Albin Michel, La Sonde et la Taille, qui narrait la dernière aventure de Conan, a été finaliste du Grand Prix de l'Imaginaire.