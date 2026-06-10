Oeuvres complètes

Le présent volume XVII rassemble les écrits des années 1961-1963 avec, en ouverture, Le Mal. Essai théologique. Ce livre majeur de Charles Journet est le fruit d'une profonde expérience et d'une longue réflexion qui ont accompagné toute sa vie. Il y livre l'intuition profonde selon laquelle "la vision véritable du mal demande une très haute idée de Dieu, et, par un semblable retournement, une très haute idée de Dieu fait descendre dans la profondeur du mal" . Telle est la clef de cet "essai théologique" dont les résonances actuelles sont majeures. Parmi les autres textes recueillis dans ce volume, plusieurs d'entre eux, issus d'études, de préfaces, ou d'articles, suivent les sillons tracés dans l'oeuvre du théologien au long des années antérieures, dont celui de la méditation sur le mystère de Dieu et de son amour créateur et sauveur, la mission, ou encore sur l'histoire et la rencontre des religions, dans la perspective d'une théologie de l'histoire du salut. Soit autant de sujets et débats - tel celui avec l'ecclésiologue Yves Congar -, propres à nourrir la réflexion des théologiens et pasteurs en cette période particulière où le concile Vatican II, auquel Charles Journet prit une part active, battait son plein. Charles Journet (1891-1975) est un des grands théologiens catholiques du xxe siècle. Fondateur de la revue Nova et Vetera, ami de Jacques et Raïssa Maritain, il fut créé cardinal par Paul VI qui le tenait en haute estime. Théologien mais aussi grand spirituel, il laisse une oeuvre intellectuelle considérable.