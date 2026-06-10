Des zouaves au service du pape

Au coeur d'une Europe en pleine mutation, alors que l'unité italienne se dessine dans le fracas des armes et des idéologies, une troupe singulière voit le jour : les zouaves pontificaux. Venus de toute l'Europe et même de plus loin encore, souvent jeunes, parfois inexpérimentés, ces volontaires choisissent de défendre les Etats du pape, mêlant engagement religieux et idéal chevaleresque. De Rome à Castelfidardo, des salons aristocratiques aux champs de bataille, cette fresque vivante retrace l'histoire de ces hommes hors du commun, guidés, sous l'autorité du pape Pie IX, par des figures marquantes comme le général de La Moricière, Mgr de Mérode ou encore, pour ne citer que quelques noms emblématiques : Joseph Becdelièvre, Athanase de Charette de La Contrie, Armand d'Albiousse, Charles de Villèle, Georges de Pimodan... De batailles en destins brisés, de ferveur religieuse en héroïsme inattendu, Patrick de Gmeline, grâce à sa plume alerte et aux illustrations qui ponctuent ce récit, nous entraîne dans une épopée aussi fascinante que rocambolesque, digne d'un véritable roman d'aventure, à la croisée d'enjeux humains et spirituels. Patrick de Gmeline, historien militaire, considéré comme l'un des meilleurs spécialistes des deux guerres mondiales, a publié une trentaine d'ouvrages couronnés par une dizaine de prix. Il est également scénariste de bandes dessinées historiques.