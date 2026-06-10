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André Malraux

Françoise Theillou

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André Malraux, héros de roman ou grand écrivain ? Aventurier d'Indochine, chef d'escadrille en Espagne, colonel de la Résistance, ministre des grands discours, théoricien visionnaire de l'art... Sa vie a tout d'une légende, mais que reste-t-il derrière le panache et la statue officielle ? Françoise Theillou fait tomber le décor pour rendre à Malraux sa chair, ses contradictions, ses blessures et ses flamboyances. Elle suit l'enfant de Bondy hanté par la honte sociale, le lecteur fou de Dostoïevski, le dandy sans le sou, le stratège de sa propre mythologie, l'ami fidèle comme l'adversaire redoutable. On y découvre un "esprit religieux sans foi" qui substitue la Culture au divin, un homme obsédé par l'héroïsme autant que par la souffrance des vaincus, capable de défendre à la fois Jean Moulin et Céline, de Gaulle et les peintres maudits. Nourri d'archives, de témoignages et d'une connaissance intime de l'oeuvre, ce portrait en liberté fait entendre une voix : celle d'un Malraux vivant, paradoxal, drôle parfois, souvent déchirant. Il invite le lecteur d'aujourd'hui à mesurer, loin des clichés, ce que le XXe siècle doit à cet écrivain qui aura voulu sculpter sa vie comme une oeuvre d'art. Françoise Theillou, spécialiste des Ecrits sur l'art de Malraux, a révélé La Maison du musée imaginaire à Boulogne et signé une vingtaine d'études pour Présence d'André Malraux, la revue littéraire.

Par Françoise Theillou
Chez Fayard

|

Auteur

Françoise Theillou

Editeur

Fayard

Genre

Biographies

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André Malraux

Françoise Theillou

Paru le 10/06/2026

232 pages

Fayard

20,90 €

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