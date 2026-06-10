L'invité de l'orage

Bang ! La chose est tombée du ciel sur le toit du vieil Horace Four par une nuit d'orage. C'est Jim, le petit fils d'Horace, qui l'a ramassée et s'est occupé d'elle. Drôle de créature que voilà... Elle ne ressemble à aucune espèce connue. Jim est inquiet. Malgré tous ses efforts, son petit protégé paraît très mal en point. Il aurait bien besoin de l'aide des voisins pour le ranimer, le soigner. Mais sur qui pourrait-il compter ? Il n'y a pas d'entraide à Ridgwell, tous les habitants du hameau se détestent. Ils ont pourtant une chose en commun : la curiosité.