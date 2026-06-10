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#Bande dessinée jeunesse

L'invité de l'orage

Thomas Lavachery

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Bang ! La chose est tombée du ciel sur le toit du vieil Horace Four par une nuit d'orage. C'est Jim, le petit fils d'Horace, qui l'a ramassée et s'est occupé d'elle. Drôle de créature que voilà... Elle ne ressemble à aucune espèce connue. Jim est inquiet. Malgré tous ses efforts, son petit protégé paraît très mal en point. Il aurait bien besoin de l'aide des voisins pour le ranimer, le soigner. Mais sur qui pourrait-il compter ? Il n'y a pas d'entraide à Ridgwell, tous les habitants du hameau se détestent. Ils ont pourtant une chose en commun : la curiosité.

Par Thomas Lavachery
Chez L'Ecole des Loisirs

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Auteur

Thomas Lavachery

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Romans, témoignages & Co

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L'invité de l'orage

Thomas Lavachery

Paru le 10/06/2026

120 pages

L'Ecole des Loisirs

13,00 €

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Scannez le code barre 9782211341103
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