Une nouvelle bébête irrésistible pour découvrir les surprises de l'océan ! Elio bébé orque aime autant naviguer les profondeurs de l'océan avec sa mamie et ses parents, que sauter à la surface où il peut saluer les mouettes et admirer le soleil couchant. Un petit récit à raconter et à jouer par les parents, une histoire qui prend vie grâce à une chouette marionnette pour une lecture pétillante et rigolote. Le tout-petit devient l'acteur enthousiaste d'une première lecture très interactive dans un livre qu'il peut s'approprier.