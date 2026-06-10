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Mes super énigmes à travers l'histoire

Pascale Hédelin, Camille Ferrari

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Un livre-jeu passionnant pour voyager à travers l'histoire ! Safia a deux grandes passions dans la vie. Enfin plutôt trois, avec Ramsès, son chat chéri. Premièrement : elle est fan d'Histoire et toujours fourrée au Grand Musée des Civilisations. Deuxièmement : elle adore les énigmes et les mystères. Alors quand son oncle, fameux détective, l'appelle à l'aide, Safia n'hésite pas une seconde. Un vol a eu lieu au musée : 20 objets précieux ont été dérobés ! Embarque avec Safia pour un voyage à travers l'Histoire, dénoue les énigmes, et retrouve les objets volés ! A toi de jouer !

Par Pascale Hédelin, Camille Ferrari
Chez Casterman

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Auteur

Pascale Hédelin, Camille Ferrari

Editeur

Casterman

Genre

Livres-jeux

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Mes super énigmes à travers l'histoire

Pascale Hédelin, Camille Ferrari

Paru le 10/06/2026

48 pages

Casterman

14,95 €

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Scannez le code barre 9782203298217
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