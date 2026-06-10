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Professeur des écoles remplaçant

Anthony Fontes

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Anthony, jeune professeur des écoles, a été remplaçant pendant trois ans. Il a alors commencé à partager ses astuces, expériences, anecdotes de remplaçant sur ses comptes TikTok et Instagram, suivis respectivement par 47 K et 28 K personnes. Mieux que personne, il sait combien il peut être déroutant d'arriver dans une nouvelle école, de devoir gérer des élèves qu'on ne connaît pas, tout en assurant au mieux un enseignement de qualité. Pour aider les enseignants qui font leurs premiers pas en tant que remplaçants, l'auteur leur délivre dans ce guide ses recommandations et points de vigilance, enrichis de : - rubriques "anecdote", "conseil" ; - spécificités de la maternelle et de l'élémentaire ; - toutes les particularités du poste de remplaçant ; - renvois vers des fichiers téléchargeables en ligne.

Par Anthony Fontes
Chez Dunod

|

Auteur

Anthony Fontes

Editeur

Dunod

Genre

Pédagogie

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Professeur des écoles remplaçant

Anthony Fontes

Paru le 10/06/2026

192 pages

Dunod

18,90 €

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Scannez le code barre 9782100886425
9782100886425
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