Cet ouvrage propose un état des lieux de la gestion des problématiques liées à l'autorité dans les établissements scolaires, collèges et lycées, entre punitions, sanctions et application des règlements intérieurs. Il permet d'interroger l'évolution de la notion de justice dans l'éducation, son histoire, ses limites, ses perspectives pour une application juste, efficace et bienveillante dans les établissements, en lien avec l'ensemble des acteurs concernés, essentiellement au sein des établissements d'enseignement : personnels, parents, élèves, associations de parents... Comment les organisations éducatives peuvent-elles aujourd'hui faire respecter le cadre de l'autorité formalisé par les règlements intérieurs dans les écoles ? Pourquoi punitions et sanctions s'inscrivent dans un processus éducatif et d'apprentissage qui doit être aussi implacable que bienveillant pour les auteurs ? En quoi la justice éducative doit-elle favoriser la résilience des victimes ? Une justice éducative solide et explicitée peut-elle contribuer à un apaisement sociétal face aux risques de dérives que l'on constate dans et hors les établissements scolaires ?