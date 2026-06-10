Le Processus 3 - Gestion des obligations fiscales - BTS CG 1re année - Coll. Les Processus CG tient compte de la réforme du plan comptable et de la dernière loi de Finances. Il est actualisé avec les dernières données juridiques, sociales et fiscales. Il est proposé au choix en livre papier + licence numérique ou en licence 100% numérique. En version imprimée, cet ouvrage propose en complément une licence numérique Solaire pour mettre les élèves en activité sur ordinateur ou sur tablette. En cas de prescription à l'ensemble de la classe (20 élèves minimum), l'activation de la licence élève est laissée au libre choix de l'enseignant. Cet ouvrage propose une nouvelle approche du cas d'apprentis sage avec des contenus et des rubriques conçus pour faciliter la gestion de l'hétérogénéité des classes. Les chapitres sont construits autour d'une situation professionnelle filée associée à des compétences. Structure d'un chapitre Le cas d'apprentissage permet d'aborder les notions en contexte et d'acquérir les compétences à partir d'un cas concret. Il s'appuie sur : - une présentation du contexte ; - un questionnement progressif ; - des annexes (éléments de contexte) ; - des fiches ressources (éléments de savoir). 3 nouvelles rubriques pour les Processus 1 à 6 sont proposées dans le questionnement pour gérer l'hétérogénéité des classes : - " Besoin d'aide ? " : l'étudiant qui rencontre une diffi culté peut accéder (via un QR Code) à des supports téléchargeables pour faciliter le travail. - " La question de l'expert " : l'étudiant qui se sent plus à l'aise peut aborder une question additionnelle en autonomie et vérifier sa réponse grâce au corrigé en vidéo (via un QR Code). - " Discutons-en ! " : des sujets en lien avec la théma tique du chapitre et avec l'actualité viennent nourrir un temps d'échange en classe. Les fiches ressources claires, concises et détachables ont été allégées. Une nouvelle rubrique " L'essentiel en une question " propose un temps court de synthèse à réaliser en autonomie ou en classe. Pour clôturer chaque chapitre, une synthèse schématique récapitule l'essentiel des savoirs. Une version audio est proposée pour accompagner la lecture. Des applications variées permettent de mettre en oeuvre les compétences dans des contextes différents et d'approfondir le sujet du chapitre avec : - des " Exos Flash " dont un quiz numérique pour acquérir des mécanismes ; - des " Entraînements au BTS " avec plusieurs niveaux de difficulté pour préparer l'épreuve. Les compétences Pix et P7 abordées sont signalées. Egalement dans l'ouvrage 3 à 5 " Ateliers PGI " , en partenariat avec EBP, pour pratiquer les outils métier à partir des bases EBP Jupiter Media, Lacroix ou EBP ELITE Au vieux fournil (P1 à P6). Une présentation des épreuves et des conseils .