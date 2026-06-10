Mène l'enquête ! Alerte au sabotage CP-CE1

Sur le tournage du film le plus attendu de l'année, c'est la catastrophe : tout le matériel a disparu et le film risque de ne jamais être terminé ! Aidée de ses fidèles adjoints, l'enquêtrice Numeroni doit inspecter les coulisses du studio, interroger les six suspects et suivre la piste des indices cachés dans chaque décor pour élucider ce mystère au plus vite... Résous des énigmes passionnantes et utilise les mathématiques comme de vrais outils de détective pour progresser dans l'enquête ! Au fil des activités, développe tes capacités de déduction tout en révisant les notions de maths du CP et du CE1. Dans ce tome sont abordés : - les nombres de 1 à 20 ; - le calcul mental ; - l'espace et les figures géométriques ; - les données et les probabilités ; - les mesures. 1 enquête à résoudre, 6 suspects, 1 seul coupable !