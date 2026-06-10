Twisted Pride

Elle n'est pas qu'un simple pion : elle est la reine. Assoiffé de vengeance, Remo kidnappe Serafina, la nièce du chef de l'Outfit de Chicago, le jour de son mariage. Voler une mariée est un sacrilège mais, dans cette partie d'échecs machiavélique, elle devient la reine que le Capo de la Camorra veut faire tomber. Une reine fière, glaciale, refusant de se laisser manipuler. Serafina est même convaincue de pouvoir mettre cet homme impitoyable à genoux. Remo, habitué à obtenir tout ce qu'il souhaite, voit en elle le plus grand défi de sa vie et devra faire preuve de patience... d'autant plus qu'il brûle d'envie de la posséder. Le jeu devient dangereux, à plus d'un titre. Reste à savoir qui sera le premier à perdre le contrôle.