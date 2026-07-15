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Modélisation financière avec Excel

Boris Noro

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Budget, prévisions, analyse de rentabilité, simulations... la modélisation financière transforme vos données en outils de pilotage, d'anticipation et d'aide à la décision. Excel reste aujourd'hui l'un des outils les plus utilisés pour construire ces modèles. Dans cet ouvrage, vous apprendrez à concevoir pas à pas des modèles financiers robustes et structurés avec Excel. Vous découvrirez comment élaborerun budget, analyser les écarts entre réalisé et prévisionnel, bâtir un compte de résultat et un plan de trésorerie, intégrer un bilan prévisionnel et évaluer la rentabilité d'un projet. L'ouvrage met l'accent sur les bonnes pratiques de modélisation : structurer un modèle (inputs, calculs, outputs), gérer les hypothèses, automatiser le traitement des données, mettre en place des contrôles et documenter son travail. Une progression fondée sur de nombreux cas pratiques permet au lecteur de comprendre les concepts tout en adoptant des méthodes directement applicables dans un contexte professionnel. Cette 3 ? édition met également l'accent sur les évolutions récentes d'Excel : automatisation des données avec Power Query, modélisation et analyse avec Power Pivot et DAX, introduction à Python dans Excel pour les prévisions et les simulations, et utilisation de Copilot pour accélérer l'analyse et l'interprétation des données. Destiné aux étudiants en comptabilité-gestion comme aux professionnels de la finance, du contrôle de gestion ou du management, ce livre propose une approche concrète et progressive de la modélisation financière, directement applicable dans un contexte professionnel. Il est rédigé avec Excel pour Microsoft 365, mais la grande majorité des fonctionnalités décrites est également compatible avec Excel 2016, 2019, 2021 et 2024. Certaines fonctionnalités récentes (Python et Copilot dans Excel) nécessitent Microsoft 365 et une licence compatible.

Par Boris Noro
Chez Editions ENI

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Auteur

Boris Noro

Editeur

Editions ENI

Genre

Excel

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Modélisation financière avec Excel

Boris Noro

Paru le 15/07/2026

300 pages

Editions ENI

24,00 €

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Scannez le code barre 9782409054747
9782409054747
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